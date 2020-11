Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Benjamin Mendy faisait son grand retour ?

Publié le 11 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Ancien de l’OM, Benjamin Mendy ne vit pas des saisons calmes à Manchester City où il est souvent blessé. À terme, un départ pourrait être une option prise en considération par les Skyblues, et le principal intéressé est ouvert à l’idée de revenir à l’OM.

Révélé à l’OM sous Marcelo Bielsa notamment avant d’exploser en l’espace d’une saison à l’AS Monaco, Benjamin Mendy est depuis l’été 2017 un joueur de Manchester City. Pendant ses premières semaines dans le nord de l’Angleterre, le latéral gauche a montré toute l’étendue de ses qualités, mais a très vite dû rejoindre l’infirmerie en raison d’une blessure qui a été l’élément déclencheur d’une spirale de malchance par la suite. Depuis, Benjamin Mendy fait la navette entre les terrains et les salles de soins. Le dernier match qu’il a disputé remonte au 3 octobre et le nul concédé par Manchester City sur la pelouse de Leeds United (1-1). Bien qu’il ait moins été blessé la saison passée, Mendy n’est pas synonyme d’assurance tout risque. Cela pourrait-il avoir une incidence pour la suite de sa carrière à City ?

Mendy ouvert à une signature à l’OM