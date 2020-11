Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City... Une troisième option prestigieuse pour Messi ?

Publié le 12 novembre 2020 à 11h30 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi fait énormément parler de lui actuellement.

L’été dernier, un véritable tremblement de terre a frappé la Catalogne. Lionel Messi a sérieusement songé à un départ du FC Barcelone ! En froid avec l’ancien président Josep Maria Bartomeu, le sextuple Ballon d’Or souhaitait être libéré de son contrat, qui se termine en juin prochain. Manchester City avait notamment été évoqué pour l’accueillir, mais cela a également tenté le Paris Saint-Germain, comme l’a avoué Leonardo. « Penser à ça aujourd'hui, avec la situation financière, c'est compliqué. Mais quand on te dit que Messi va partir... ça nous a titillés » a expliqué le directeur sportif du PSG. « Tu te dis "putain ça pourrait être possible". Ce sont des joueurs qui sont complètement hors norme. Est-ce qu'on s'est renseigné ? Vous savez quand vous êtes dans le football, tout le monde est assis à la table, tout le monde sait tout, tout le monde parle de tout ». De son côté, ESPN Argentine est allé plus loin, en annonçant que le PSG aurait noué des contacts avec l’entourage de Lionel Messi. Cette information a toutefois été fermement démentie par le père de la star du FC Barcelone via son compte Instagram, par un simple : « Arrêtez d'inventer ! #FakeNews ».

L’Inter prête à lancer les grandes manœuvres pour Messi