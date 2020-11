Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Messi... Le Qatar préparerait une opération colossale !

Publié le 12 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 12 novembre 2020 à 8h18

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble de plus en plus s'écrire loin du Paris Saint-Germain, le Qatar prévoirait une offensive sur Lionel Messi dans le cas où l'attaquant français quittait le club de la capitale.

Les prochaines semaines risquent d'être très animées en terme de mercato. Et pour cause, plusieurs dossiers colossaux sont dans les tuyaux, à commencer par l'avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, l'attaquant français est en effet régulièrement annoncé sur le départ notamment du côté du Real Madrid qui a fait de l'ancien Monégasque une priorité pour l'été prochain après avoir dû repousser ses plans à cause de l'épidémie de Covid-19 qui a sérieusement impacté les finances des clubs. Bien que le PSG ne soit pas encore résigné à l'idée de prolonger Kylian Mbappé, le club de la capitale ne peut pas non plus écarter l'hypothèse d'un départ.

Messi pour succéder à Mbappé ?