Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Cristiano Ronaldo, il faudra trancher entre Mbappé et Neymar !

Publié le 12 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Au PSG, la rumeur Cristiano Ronaldo repart de plus belle. Toutefois, pour espérer accueillir la star de la Juventus, Leonardo devra consentir à un énorme sacrifice.

Depuis l’arrivée des Qataris au PSG, le nom de Cristiano Ronaldo est revenu à de nombreuses reprises aux abords du Parc des Princes. Et bien que les années aient passées, ce rêve semble toujours d’actualité. Alors que le Portugais a encore un an de contrat à la Juventus, voilà qu’il se retrouve à nouveau lié au club de la capitale. Un dossier d’ailleurs évoqué ce mardi par Leonardo qui a confié à propos de Cristiano Ronaldo : « Dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer. 5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG... Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments… ».

Cristiano Ronaldo au PSG, mais sans Neymar ou Mbappé

Faut-il croire à une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG ? Journaliste espagnol, Francesc Aguilar a évoqué cette possibilité, mettant toutefois une énorme condition pour que cela se réalise. Afin d’accueillir la star portugaise, le club de la capitale devra faire de la place et pour cela, il faudrait se séparer d’un de ses deux gros salaires, à savoir Kylian Mbappé ou Neymar. Le PSG se séparera-t-il d’une de ses stars pour Cristiano Ronaldo ? Affaire à suivre…