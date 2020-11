Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a pris le dossier Mbappé en main !

Publié le 12 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Souhaitant témoigner de la signature d'un nouveau contrat de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi s'occuperait personnellement de ce dossier. Mais la tâche s'annonce ardue et pleine de concessions pour le président du PSG.

Comme Leonardo l’a bien fait savoir mardi lors d’un live Facebook , le PSG a les idées claires pour Kylian Mbappé. Certes, le Real Madrid et Liverpool continueraient de tourner autour du champion du monde tricolore. Cependant, le directeur sportif, ainsi l’ensemble de la direction du PSG, ont la volonté de sceller l’avenir du Français en prolongeant son contrat courant jusqu’en juin 2022. Mais la tâche s’annonce corsée. Et ce pour plusieurs raisons. De quoi obliger Nasser Al-Khelaïfi à mettre les pieds dans le plat.

Des négociations compliquées, Al-Khelaïfi à la baguette