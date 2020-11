Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a réalisé un «transfert très intéressant» !

Publié le 12 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Recruté pour 8M€, Luis Henrique a très peu joué depuis son arrivée. Mais Pablo Longoria ne se serait toutefois pas trompé avec le jeune brésilien.

Cet été, l'Olympique de Marseille a attiré cinq joueurs mais n'a investi que sur un seul joueur. Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance ont été prêtés tandis que Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres. C'est ainsi que Luis Henrique a été le seul investissement de l'OM qui a déboursé 8M€ pour s'offrir le jeune ailier brésilien. Toutefois, depuis le début de saison, André Villas-Boas l'a très peu utilisé ce qui suscite des interrogations. Mais Jacek Kulig, scout qui collabore avec le compte Twitter Football Talent Scout , estime que l'OM ne s'est pas trompé avec Luis Henrique.

Luis Henrique, le joli coup de l'OM ?