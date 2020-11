Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo glisse un énorme conseil à Rudi Garcia !

Publié le 12 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le nom de Christophe Galtier revient avec insistance pour remplacer André Villas-Boas sur le banc de l'OM, Daniel Riolo recommande à l'entraîneur du LOSC de ne surtout pas relever ce challenge.

André Villas-Boas ne l'a jamais caché, il n'envisage pas de s'inscrire sur le long terme sur le banc de l'Olympique de Marseille où son contrat prend fin en juin prochain. Par conséquent, plusieurs noms circulent pour le remplacer. Et sans surprise, celui qui revient le plus régulièrement est Christophe Galtier. Marseillais de naissance, le technicien français réalise un excellent travaille au LOSC après avoir déjà prouvé ses compétences à l'ASSE. Toutefois, pour Daniel Riolo, Christophe Galtier n'a aucune intérêt à rejoindre l'OM.

«Si je suis Galtier je ne vais pas à l’OM»