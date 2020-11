Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a ciblé son prochain attaquant !

Publié le 12 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Pisté par l’OM depuis un certain temps, Boulaye Dia figure toujours sur la short-list d’André Villas-Boas qui pourrait revenir à la charge dès le mercato de janvier pour le buteur de Reims.

« J'aimerais faire l'expérience de l'Angleterre et de la Premier League - tous les joueurs rêvent de jouer un jour en Premier League, et je suis l'un de ces joueurs. Mais cela ne sert à rien de faire le déplacement juste pour en faire l'expérience. Vous devez bouger lorsque vous êtes prêt, lorsque vous avez fait vos preuves, lorsque vous faites preuve de cohérence », confiait récemment Boulaye Dia sur son avenir, alors que le buteur sénégalais du Stade de Reims est très courtisé depuis plusieurs mois. En plus des intérêts d’écuries anglaises telles que Brighton, Dia intéresse également l’OM, et André Villas-Boas n’en a d’ailleurs pas terminé dans ce dossier…

L’OM va retenter Boulaye Dia

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mercredi, la piste Boulaye Dia est toujours active à l’OM, et le club phocéen va retenter sa chance soit durant le mercato de janvier, soit l’été prochain, pour le buteur sénégalais dont le contrat court jusqu’en juin 2022. En clair, André Villas-Boas est déterminé à recruter Boulaye Dia pour régler les soucis offensifs de l’OM, où Dario Benedetto n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison.