Mercato - PSG : Le danger est toujours là pour Neymar…

Publié le 12 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré les récentes révélations de la presse étrangère qui annonce que le PSG serait déjà en discussions avancées avec Neymar pour une prolongation de contrat, ce dossier s’avère moins évident que prévu.

« On commence à parler. On parle avec tout le monde. Il y a le timing. Aujourd’hui, les gens ne peuvent pas se déplacer. L’idée de renouveler existe pour Neymar, Di Maria, Mbappé, Bernat », avait expliqué Leonardo mardi dans un live Facebook organisé par le PSG, annonçant donc qu’il prévoyait une grosse vague de prolongations de contrat dans les mois à venir. Neymar, engagé jusqu’en juin 2022 avec le PSG, est donc logiquement concerné, et ESPN a d’ailleurs annoncé que les discussions étaient très bien engagées entre le club parisien et la star brésilienne. Pourtant, la réalité est toute autre…

Neymar encore loin de la prolongation

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mardi, Neymar n’a pas encore répondu aux sollicitations du PSG pour une prolongation de son bail. Le joueur se trouve dans une position d’écoute et d’attente, en attendant de recevoir une offre contractuelle de ses dirigeants. D’ailleurs RMC Sport a confirmé ces dernières heures nos infirmations sur ce dossier. En clair, il existe toujours un risque important de voir Neymar partir libre en 2022 tant que les négociations ne progresseront pas avec le PSG.