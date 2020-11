Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le vestiaire de Zidane vole à son secours !

Publié le 12 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que les temps sont compliqués au Real Madrid, Zinedine Zidane est critiqué. Toutefois, dans le vestiaire merengue, on est toujours derrière l’entraîneur français.

Comme l’année dernière, l’automne est compliqué pour Zinedine Zidane. Encore une fois, l’entraîneur du Real Madrid se retrouve fragilisé à cause des mauvais résultats de son équipe que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Au coeur des critiques, Zizou devrait travailler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour autant, malgré cette situation très compliqué, Zidane peut toujours compter sur le soutien de ses joueurs comme l’a fait savoir Dani Carvajal.

« A l’intérieur, personne ne doute de Zidane »