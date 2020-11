Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, élections… Koeman est-il en danger ?

Publié le 12 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman pourrait voir son aventure blaugrana couper court en raison des élections présidentielles qui se profilent.

L’ancienne direction du FC Barcelone a confié les rênes de l’effectif blaugrana à Ronald Koeman le 19 août dernier. Cependant, Josep Maria Bartomeu et l’ensemble de son comité de direction ont démissionné. De quoi permettre au club de lancer un nouveau projet avec un nouveau président ainsi qu’une nouvelle direction. Ce qui pourrait chambouler l’avenir de Ronald Koeman qui est pourtant sous contrat jusqu’en juin 2022. À la nomination du technicien néerlandais à la tête du Barça , Victor Font assurait que quoi qu’il advienne, Koeman ne serait pas maintenu s’il était élu. Le candidat à la présidentielle a certes modéré son discours récemment, mais l’entraîneur du FC Barcelone n’est pas certain de continuer.

Koeman en partie protégé par Messi ?