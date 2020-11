Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Memphis Depay serait déjà acté !

Publié le 12 novembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone depuis plusieurs mois, Memphis Depay se rapprocherait inexorablement de la fin de son aventure avec l’OL. Reste à savoir si son départ sera acté dès cet hiver, ou à l'issue de la saison...

Même si Memphis Depay est toujours un joueur de l’OL pour le moment, cela pourrait ne plus durer très longtemps. Le Néerlandais vient de déclarer sa flamme à Barcelone. Depay est dans les petits papiers de Ronald Koeman depuis son arrivée au Barça. Le départ de Luis Suarez et la récente blessure d’Ansu Fati pourraient aussi accélérer la venue de Memphis Depay à Barcelone. Si Jean-Michel Aulas a déjà exclu tout départ de Depay au mois de janvier, le Néerlandais ne devrait pas continuer l’aventure lyonnaise bien longtemps.

Un départ de l’OL déjà acté ?