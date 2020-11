Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le prix serait fixé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 12 novembre 2020 à 9h00 par A.D.

Pour rester au FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait contraint d'enchainer les bonnes performances jusqu'au mois de janvier. Si l'ailier français ne donne pas entière satisfaction d'ici cet hiver, il devrait être vendu et le prix serait connu.

Ousmane Dembélé n'aurait plus le droit à l'erreur. D'après les indiscrétions de Marca , le Barça compterait le vendre cet hiver s'il ne retrouve pas son plus haut niveau d'ici le mois de janvier. Interrogé par Mundo Deportivo ce mercredi, Ronald Koeman a fait clairement savoir qu'il était content d'Ousmane Dembélé en ce moment. « On ne peut pas discuter de sa qualité lorsqu'il est en bonne condition physique. Il n'a pas été en forme physiquement depuis un certain temps. Et s'il ne l'est pas, il ne peut pas avoir son meilleur rendement. Petit à petit, il s'améliore et c'est un joueur rapide, qui marque des buts, qui peut jouer sur les deux ailes et qui est très fort en "un contre un". Je suis très heureux de la façon dont il travaille ces derniers temps » , s'est enflammé le coach du Barça. S'il continue dans cette voie, Ousmane Dembélé pourrait donc finir la saison avec le FC Barcelone. Mais dans le cas contraire, Ronald Koeman pourrait le pousser vers la sortie au mois de janvier. Et l'ancien sélectionneur des Pays-Bas aurait déjà défini son prix de vente pour Ousmane Dembélé.

Un transfert à 60M€ pour Ousmane Dembélé ?