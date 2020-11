Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce fracassante de Memphis Depay sur le Barça !

Publié le 12 novembre 2020 à 8h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais à l'issue de la saison, Memphis Depay ne cache plus son intérêt pour le FC Barcelone.

Cet été, Ronald Koeman a fait tout son possible pour attirer Memphis Depay au FC Barcelone. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais semblait en effet être la grande priorité du nouveau boss barcelonais, pour pallier le départ de Luis Suarez. Finalement, Depay est resté à l’OL... mais ça ne devrait pas durer ! Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et une prolongation ne semble pas être dans ses priorités, pour l’instant, alors que le président Jean-Michel Aulas a d’ores et déjà exclu tout départ au mois de janvier.

« Le Barça ? Tout le monde a envie de ça »