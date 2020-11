Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’offre du Real Madrid pour Camavinga dévoilée !

Publié le 12 novembre 2020 à 7h30 par T.M.

Ayant dû remettre ses plans à plus tard avec Eduardo Camavinga, le Real Madrid pourrait finalement passer à l’action dès le mois de janvier. Et l’offre des Merengue serait connue pour le joueur de Rennes.

Ces derniers mois, l’épidémie de coronavirus a chamboulé les plans de tous les clubs européens, les plus grands y compris. Le Real Madrid n’a d’ailleurs pas échappé à cela, obligeant Florentino Pérez à remettre à plus tard les grosses opérations prévues pour le dernier mercato estival. Alors que les Merengue devraient devraient passer à l’action pour Kylian Mbappé à l’été 2021, il est également prévu de lancer l’offensive pour Eduardo Camavinga, qui fait rêver Zinedine Zidane. Et pour la pépite de Rennes, cela pourrait même arriver rapidement puisque selon les informations de RTVE , ce dossier Camavinga devrait être rouvert dès le mois de janvier.

Mariano Diaz dans la balance ?