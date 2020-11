Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande condition serait fixée pour l’arrivée de Camavinga !

Publié le 11 novembre 2020 à 22h30 par T.M.

Dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga devrait prochainement voir la Casa Blanca revenir à la charge… mais à certaines conditions.

Ayant explosé la saison dernière avec Rennes, Eduardo Camavinga est déjà perçu comme l’une des plus grandes promesses du football mondial. Et malgré ses 18 ans, la pépite bretonne éveille déjà l’intérêt des plus grands clubs européens. Il est notamment surtout question d’un intérêt du Real Madrid et de Zinedine Zidane. Au sein de la Casa Blanca, Camavinga serait perçu comme le successeur naturel de Casemiro au milieu de terrain. Alors que ce transfert aurait pu se produire cet été, le coronavirus est finalement venu chambouler les plans du Real Madrid. Malgré tout, l’intérêt pour le néo-international français serait toujours d’actualité.

Tant que Zidane sera là…