Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur une arrivée de Depay au Barça

Publié le 12 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Finalement resté à l’OL, Memphis Depay est toutefois toujours ciblé par le FC Barcelone. D’ailleurs, aux yeux de Ronald De Boer, l’attaquant néerlandais serait parfait pour le club catalan.

Le feuilleton Memphis Depay est très loin d’être terminé. A la recherche d’un successeur à Luis Suarez, Ronald Koeman souhaitait faire venir son compatriote néerlandais au FC Barcelone. Alors que cela n’a finalement pas pu se faire, les Catalans n’auraient clairement pas abdiqué. Bien que Jean-Michel Aulas ait assure que Depay resterait à l’OL en janvier, le Barça aurait prévu de revenir à la charge afin de répondre aux attentes de Koeman. Les Blaugrana y arriveront-ils ? Pour Ronald De Boer, ils auraient tout intérêt.

« Un joueur pour le Barça »