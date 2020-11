Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un bras de fer en vue dans le feuilleton Memphis Depay ?

Publié le 11 novembre 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Memphis Depay serait toujours autant déterminé à rejoindre le FC Barcelone après son transfert avorté l’été dernier. Mais le positon très clair de Jean-Michel Aulas peut laisser présager un gros bras de fer à venir dans ce dossier…

Avec la nomination de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, les priorités du club catalan sur le marché des transferts ont rapidement été établies avec un accent très néerlandais : Georginio Wijnaldum, Sergiño Dest et Memphis Depay étaient ciblés par le Barça. Finalement, seul le jeune latéral droit de l’Ajax a signé avec le club blaugrana , et Koeman n’a pas eu les finances nécessaires pour attirer Depay. Mais qu’en sera-t-il pour le mercato de janvier, alors que l’attaquant néerlandais n’aura plus que six mois de contrat avec l’OL ? Les positions semblent très variées sur ce cas.

Aulas a fermé la porte…

Interrogé mardi au micro de RMC Sport, Jean-Michel Aulas a notamment évoqué l’avenir de Memphis Depay, et le président de l’OL a exclu toute possibilité de départ de son joueur cet hiver : « Je pense que Memphis peut apporter à l'Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir. J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone, personne ne m'a écouté à l'époque du mercato puisqu'on le voyait partir, ainsi qu'Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Dès le début, j'ai dit qu'ils ne partiront pas car pour moi, dans une année où l'on a été injustement privé de Coupe d'Europe, il faut absolument réussir la saison. Donc Memphis, il va rester, bien sûr », a clairement indiqué Aulas. Le discours paraît donc clair côté OL, qui souhaite conserver Memphis Depay coûte que coûte, quitte à le voir partir librement en juin prochain à l’issue de son contrat. Pourtant, le principal intéressé ne semble clairement pas l’entendre de cette oreille…

Depay aurait déjà un accord avec Barcelone