Mercato - Barcelone : Depay, Koeman... Le gros coup de pression de Rudi Garcia a été efficace !

Publié le 12 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Il y a quelques jours, Rudi Garcia n'avait pas manqué de s'en prendre à Ronald Koeman qui a plusieurs fois évoqué l'avenir de Memphis Depay publiquement. Et visiblement le message est passé.

Au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir, Memphis Depay a été annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone cet été. Et alors que son contrat prend fin en juin prochain, le Néerlandais serait toujours réclamé par Ronald Koeman. Et le technicien néerlandais ne manque jamais une occasion d'encenser l'attaquant de l'OL ce qui a le don d'agacer Rudi Garcia. « Il est très bien et joue son rôle de capitaine. D’ailleurs, faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment. Ce n’est pas encore le cas, mais quand ça le sera, je le ferai », lançait l'entraîneur de Lyon ces derniers jours. Et il semblerait que Ronald Koeman ait bien reçu le message.

Koeman refuse de parler de Depay...