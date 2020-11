Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Lautaro Martinez ?

Publié le 12 novembre 2020 à 15h00 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait avoir une carte à jouer avec Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter.

C’est une des obsessions du FC Barcelone. Depuis qu’il a tapé dans l’œil de Lionel Messi en sélection, Lautaro Martinez est régulièrement en Une de la presse catalane. Lors du dernier mercato, le Barça s’est pourtant cassé les dents sur ce dossier. Les dirigeants de l’Inter se sont en effet montrés inflexibles et Lautaro Martinez est resté à Milan. Depuis la fin de ce mercato cette piste semble de plus en plus compliquée pour le Barça, surtout parce que l’Inter souhaiterait au plus vite prolonger son joueur.

Ça bloque toujours entre Lautaro Martinez et l’Inter