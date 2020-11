Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doublé par une ancienne connaissance dans ce dossier XXL ?

Publié le 12 novembre 2020 à 18h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir un nouvel adversaire faire irruption dans le dossier Christian Eriksen.

En janvier 2020, Christian Eriksen a pris la décision surprenante de rejoindre l’Inter, alors que des clubs comme le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain lui faisaient les yeux doux. Le pari ne s’est pas vraiment avéré gagnant. Eriksen traverse en effet une période très compliquée en Serie A, avec Antonio Conte qui ne serait pas vraiment son plus grand fan. Ainsi, de plus en plus de sources en Italie assurent que l’Inter devrait chercher à vendre Eriksen et Leonardo pourrait sauter sur l’occasion, pour l’attirer au PSG.

Un échange Eriksen-Çalhanoğlu ?