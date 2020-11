Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo utilise Neymar pour réclamer le départ de Tuchel !

Publié le 13 novembre 2020 à 0h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel semble menacé, Daniel Riolo assure qu'il souhaite un changement d'entraîneur au PSG et révèle que Mauricio Pochettino est intéressé par le poste.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Thomas Tuchel sait qu'il est sur la sellette et que son départ pourrait intervenir même avant la fin de son bail compte tenu des résultats du PSG en ce début de saison. Daniel Riolo est même favorable à un changement d'entraîneur immédiat : « Je suis pour un changement d'entraîneur. En cours de saison, comme ça, je tenterais un Thiago Motta car je pense qu'il aurait l'autorité. Si ce n'est pas lui, je pense que Mauricio Pochettino serait bien pour le PSG. Je sais qu'il a envie de venir et il fait bien jouer ses équipes, alors pourquoi pas ». Et pour cause, il estime que le groupe a besoin d'autorité et il prend l'exemple de Neymar.

Riolo l'assure, «Pochettino a envie de venir»