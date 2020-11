Foot - PSG

PSG : Ander Herrera évoque sa relation avec Neymar et Mbappé !

12 novembre 2020

Alors que le PSG pourrait éventuellement perdre Neymar et Kylian Mbappe l'été prochain pour éviter de les perdre librement en 2022, Ander Herrera a évoqué la situation de ses deux coéquipiers...

Tous deux en fin de contrat en 2022, Neymar et Kylian Mbappe voient leur avenir PSG faire énormément parler. Ciblé par le Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappe est désormais la priorité de Zinedine Zidane et Florentino Perez pour le prochain mercato estival, même si le PSG souhaite convaincre le jeune prodige français de poursuivre l'aventure dans la capitale parisienne. A l'heure actuelle, la prolongation de Neymar serait la priorité du PSG, alors que Leonardo a affirmé ce mardi que des discussions allaient avoir lieu pour la star brésilienne. Arrivé au PSG lors de l'été 2019, Ander Herrera préfère quant à lui se concentrer sur son jeu et aider ses coéquipiers à marquer.

« J’essaye d’aider pour que les cracks de l’équipe soient performants »