PSG - Polémique : Tuchel, Malaise… Leonardo tranche pour le cas Marquinhos !

Publié le 10 novembre 2020 à 15h45 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel ne cesse d’être critiqué dans la presse pour son choix de positionner Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale, Leonardo a assuré que cette décision revenait exclusivement à l’entraîneur du PSG.

Les choix de Thomas Tuchel concernant le positionnement de Marquinhos au milieu de terrain et de Danilo Pereira en défense centrale ont fait polémique ces derniers temps. Ce qui a engendré la colère de l’entraîneur du PSG après la victoire face à Rennes samedi soir concernant les questions incessantes des journalistes à ce sujet. Tuchel faisait état d’un manque de respect envers les joueurs. À chaque rencontre que le PSG va disputer, les choix du coach allemand sont scrutés et particulièrement pour ces deux joueurs en question. Invité à s’exprimer sur ce sujet ce mardi, Leonardo a concédé le fait qu’ils ont été recrutés pour jouer à des endroits différents, mais que l’entraîneur du PSG avait le loisir d’imaginer l’équipe selon ses idées.

« Après si le coach choisi une chose ou l'autre… »