Foot - PSG

PSG - Polémique : Aurier, Blanc… Les vérités de Thiago Motta sur l’affaire Périscope !

Publié le 10 novembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Pressenti pour prendre la succession de Thomas Tuchel, Thiago Motta pourrait revenir au PSG après six ans comme joueur. L'ancien milieu parisien a d'ailleurs éclairci un drôle de moment du club : l'affaire Périscope.

Aujourd'hui à Tottenham, Serge Aurier a réussi à se relancer après la fin de son aventure compliquée au PSG. Pour l'Ivoirien, les polémiques s'étaient multipliées et en 2016, c'est l'affaire Périscope qui avait fait énormément parler. En live vidéo, le joueur parisien s'était alors totalement lâché, ayant des propos déplacés à l'encontre de son entraîneur de l'époque, Laurent Blanc, ainsi que certains de ses coéquipiers. Une affaire qui avait fait énormément parler et mis Aurier dans une position bien délicate dans le vestiaire du PSG.

« On n'a pas eu de problème à remettre Serge »