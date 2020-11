Foot - PSG

PSG : Leonardo se livre sur la conquête de la Ligue des Champions !

Publié le 10 novembre 2020 à 14h52 par G.d.S.S. mis à jour le 10 novembre 2020 à 14h53

Toujours en quête de sa première Ligue des Champions, le PSG a encore le temps de se construire son histoire comme l’a expliqué Leonardo.