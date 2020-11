Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar... Ces précisions sur les blessés !

Publié le 8 novembre 2020 à 18h40 par La rédaction mis à jour le 8 novembre 2020 à 18h48

Alors qu’ils ont tous deux été appelés dans leur sélection nationale respective malgré leur blessure, Neymar et Kylian Mbappé vont être suivis de près par le PSG lors de cette trêve internationale.