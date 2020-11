Foot - PSG

PSG - Malaise : Les confidences d’Angel Di Maria sur le cas Marquinhos !

Publié le 8 novembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, le positionnement de Marquinhos est au centre des débats au PSG. Au sortir de la rencontre face à Rennes ce samedi, Angel Di Maria a été interrogé sur ce dossier.

Le cas Marquinhos continue de faire débat. Alors que Thomas Tuchel s'obstine à faire évoluer son capitaine comme sentinelle depuis plusieurs rencontres désormais, Leonardo avait pourtant fourni un nouveau milieu de terrain à l'entraîneur allemand lors du dernier mercato : Danilo Pereira. Marquinhos, formé en défense centrale, reste une pièce majeure du PSG, mais la gestion de son positionnement suscite les débats. Angel Di Maria, auteur de deux buts contre Rennes ce samedi, a confié son avis sur la question.

« Chacun fait ce que l’entraîneur dit »