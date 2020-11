Foot - PSG

PSG : L’incroyable sortie de Leonardo sur l’OM !

Publié le 10 novembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors que la rivalité PSG-OM fait toujours rage, Leonardo ne cache pas sa volonté de suivre l'exemple marseillais.

Rares sont les clubs français à avoir disputé une finale de Ligue des Champions. L'OM, le Stade de Reims, l'ASSE et Monaco ont eu cette opportunité il y a plusieurs années. La saison dernière, le PSG est devenu le cinquième club de l'hexagone à réaliser cette performance. Mais les hommes de Thomas Tuchel ont cédé face au Bayern Munich. L'OM reste ainsi la seule équipe tricolore à avoir triomphé. C'était en 1993. Un exemple que tente encore de suivre le PSG. Malgré la rivalité entre les deux clubs, Leonardo envie même Marseille sur un point précis.

« La ville du foot, c'est toujours Marseille »