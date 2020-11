Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette volonté de Doha ne risque pas de se concrétiser…

Publié le 13 novembre 2020 à 1h15 par Th.B.

En raison de la crise financière engendrée par le Covid-19, le feuilleton Houssem Aouar a été repoussé à l’été prochain. Le PSG aurait donc toutes ses chances dans ce dossier dans lequel Arsenal ferait toujours figure de favori.

C’était l’un des grands feuilleton de l’été. Avant que la crise sanitaire liée au Covid-19 ne frappe le monde du football en mettant en place une nouvelle réalité économique, le PSG faisait de Houssem Aouar une piste concrète pour le dernier mercato. C’est en effet l’information que le10sport.com vous révélait en janvier dernier. Une option appréciée de Doha. Cependant, le PSG n’était pas seul dans cette opération. La Juventus, le Real Madrid, Manchester City et surtout Arsenal auraient tous formulé à un moment donné un intérêt pour le milieu de terrain de l’OL, où il est contractuellement jusqu’en juin 2023. Faute d’un accord sur l’indemnité du transfert avec les dirigeants lyonnais, Arsenal s’était retiré à la toute fin du mercato avant de lever la clause libératoire de Thomas Partey à l’Atletico de Madrid. Toujours à Lyon pour cette saison, Aouar devrait cependant quitter le club rhodanien lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Arsenal ne lâcherait pas Aouar