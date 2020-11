Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'opération Camavinga prend forme !

Publié le 12 novembre 2020 à 17h00 par A.M.

Nouveau joyau du football français, Eduardo Camavinga fait partie des grands objectifs du Real Madrid. Au sein de la Casa Blanca, il ferait même l'unanimité.

Après une première saison pleine de promesses avec le Stade Rennais, l'heure est à la confirmation pour Eduardo Camavinga qui a découvert la Ligue des Champions et l'équipe de France depuis le début de la saison. Et l'apprentissage se passe plutôt bien pour le jeune milieu de terrain qui était très convoité cet été. Mais entre la crise sanitaire et sa volonté de poursuivre sa progression avec son club formateur, Eduardo Camavinga est resté en Bretagne où son contrat s'achève en juin 2022. Cependant, son avenir à court terme s'écrit loin de Rennes.

Camavinga fait l'unanimité au Real Madrid