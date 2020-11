Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez voudrait frapper fort… dès janvier !

Publié le 13 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Ayant remis à plus tard ses grosses opérations à cause du coronavirus, le Real Madrid pourrait réaliser ses premiers très gros coups dès le mercato hivernal.

Pour le dernier mercato estival, le Real Madrid voyait initialement les choses en grand. Alors que les noms de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou encore Erling Braut Haaland étaient notamment évoqués, le coronavirus est finalement passé par là. Face à la situation causée par la pandémie, Florentino Pérez a été très clair, annonçant que les grosses opérations étaient remises à plus tard. Alors que l’assaut devrait être donné à l’été 2021 pour la star du PSG, en ce qui concerne la pépite de Rennes et le buteur du Borussia Dortmund, l’offensive pourrait être lancée dès le moins de janvier.

Un mercato XXL ?