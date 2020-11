Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une nouvelle menace pour Alaba ?

Publié le 12 novembre 2020 à 9h45 par A.C.

Après l’irruption du Real Madrid, le Paris Saint-Germain devrait voir un autre club venir le talonner dans la course à David Alaba.

En fin de contrat, David Alaba attise énormément de convoitises. Cet été déjà, le nom du défenseur du Bayern Munich a été lié au Paris Saint-Germain, au FC Barcelone ou encore à Manchester City. MARCA a toutefois récemment révélé que c’est Zinedine Zidane et le Real Madrid, qui avanceraient dans ce dossier. D’après les informations du quotidien, le président Florentino Pérez a d’ailleurs validé la piste Alaba, dont l’entourage à une nouvelle fois jeté le flou sur son avenir, récemment.

L’Inter prêt à faire des gros efforts pour Alaba