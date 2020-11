Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane bien décidé à s'attaquer à une cible du PSG ?

Publié le 12 novembre 2020 à 7h00 par B.C.

L'été prochain, le Real Madrid pourrait passer à l'action sur le marché des transferts pour combler les largesses défensives affichées cette saison. Parmi les cibles de Zinedine Zidane, on retrouverait toujours Dayot Upamecano.

Alors que la défense était l'un des points forts du Real Madrid ces dernières années, l'équipe de Zinedine Zidane encaisse de nombreux buts depuis le début de la saison. Raphaël Varane peine à être à son meilleur niveau tandis qu'Éder Militão ne s'est toujours pas imposé une année après son arrivée. De son côté, Nacho est très peu utilisé par Zinedine Zidane. Sergio Ramos se retrouve donc bien seul, lui qui verra son bail prendre fin en juin 2021. Un contexte incitant le Real Madrid à s'intéresser à plusieurs défenseurs en vue du prochain mercato estival. Alors que le nom de David Alaba revient avec insistance, un autre joueur aurait les faveurs de l'entraîneur français.

Zidane s'intéresse toujours à Upamecano