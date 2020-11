Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce de taille du clan Alaba !

Publié le 12 novembre 2020 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba aurait alarmé le PSG et le Real Madrid, entre autres. Interrogé sur l'avenir de son fils, George Alaba a joué la carte du mystère.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de David Alaba est de plus en plus incertain. Lié au Bayern jusqu'en juin 2021, l'international autrichien pourrait être vendu à moindre coût au mois de janvier ou partir librement à la fin de la saison s'il ne prolonge pas au plus vite. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG et au Real Madrid, qui seraient en embuscade. Alors que la situation de David Alaba serait encore loin d'être clarifiée, George Alaba a entretenu le mystère sur son avenir.

«Je ne sais pas comment les choses vont se passer»