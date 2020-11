Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel afficherait un terrible constat sur son avenir en privé !

Publié le 12 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain et menacé pour son avenir à court terme, Thomas Tuchel ne se ferait plus aucune illusion concernant son futur au PSG.

L'avenir de Thomas Tuchel est un sujet très chaud. Et pour cause, le PSG connaît un début de saison mitigé notamment marqué par les deux défaites en Ligue des Champions contre Manchester United et le RB Leipzig qui compromettent les chances de qualification pour les huitièmes de finale. Quoi qu'il en soit, même s'il n'était pas licencié, le technicien allemand sait qu'avec un contrat qui prend fin en juin prochain, son avenir passe plus par le PSG comme le souligne Vincent Duluc, journaliste de L'Equipe.

«Tuchel a compris que l’histoire ne durera plus très longtemps»