Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare déjà un gros transfert pour l'été prochain !

Publié le 12 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Prêté sans option d'achat par Everton, Moise Kean réalise d'excellents débuts au PSG. A tel point que Leonardo envisagerait déjà de négocier afin de le conserver.

« C'est différent en Angleterre. D'habitude, on fait des prêts avec option d'achat, mais s'il y avait une option, elle serait tellement élevée qu'à la fin, ça veut presque dire non. Il faut négocier si tout le monde est d'accord sur son futur. Il est arrivé, il est bon, il a eu un impact positif . » Leonardo l'a assuré, il est très satisfait des débuts de Moise Kean pour lequel il n'a pas négocié d'option d'achat lors de l'obtention de son prêt en toute fin de mercato. Mais cela n'empêchera pas le PSG de conserver l'Italien.

Leonardo déjà décidé à conserver Kean