Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait fixé ses conditions pour David Alaba !

Publié le 11 novembre 2020 à 23h45 par B.C.

En froid avec le Bayern Munich, David Alaba pourrait partir libre l'été prochain, et plusieurs clubs surveillent de près sa situation. Outre le PSG, le Real Madrid serait également positionné, mais le club de Zinedine Zidane aurait fixé ses conditions.

Malgré de longues négociations, le Bayern Munich et David Alaba ne sont pas parvenus à trouver un accord pour la prolongation du joueur. Le président bavarois Herbert Hainer a annoncé il y a peu l'arrêt des discussions dans ce dossier, rendant l'avenir d'Alaba très incertain. En effet, l'Autrichien sera libre de tout contrat l'été prochain, et cela suscite des convoitises. Ce mardi, France Football a confirmé que le PSG était très intéressé par le joueur polyvalent, mais Leonardo serait à la lutte avec le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore la Juventus.

Le Real Madrid prêt à passer à l'action pour Alaba, mais...