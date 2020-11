Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une priorité de Leonardo disponible pour... 12M€ ?

Publié le 12 novembre 2020 à 1h15 par A.D.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen pourrait faire ses valises dès le prochain mercato hivernal. Alors que le PSG serait à l'affût, le Danois pourrait ne pas coûter si cher que cela...

Lors du dernier mercato estival, Christian Eriksen aurait pu quitter l'Inter. Dans une situation très compliquée, le milieu offensif de 28 ans aurait pu prendre le large pour avoir davantage de temps de jeu, mais il est resté à Milan. Alors qu'il est toujours en difficulté chez les Nerazzurri , Christian Eriksen pourrait finalement partir lors de la prochaine fenêtre de transferts. Une situation qui pourrait profiter au PSG ou au Milan AC, qui s'intéresseraient à l'ancien de Tottenham. Selon les informations de FC Inter News , divulguées il y a quelques jours, Antonio Conte aurait fixé le prix de Christian Eriksen à 20M€, mais il semblerait qu'il ait décidé tout récemment de baisser ses exigences.

Un transfert à 12M€ pour Christian Eriksen ?