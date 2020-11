Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La liste des prétendants s'allonge pour Camavinga !

Publié le 11 novembre 2020 à 21h30 par A.D.

Le Real Madrid serait à la lutte avec le PSG et la Juventus pour le recrutement d'Eduardo Camavinga. En plus du club parisien et de la La Vieille Dame, Zinedine Zidane devrait également se méfier de l'Inter d'Antonio Conte pour le jeune joueur du Stade Rennais.

Etincelant lors de la dernière saison, Eduardo Camavinga aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes. En effet, Zinedine Zidane serait tombé sous le charme de la pépite du Stade Rennais. Toutefois, il serait loin d'être le seul, puisque le PSG et la Juventus seraient également sur les traces d'Eduardo Camavinga. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, la direction bretonne est parvenue à conserver son jeune talent de 18 ans, mais elle pourrait avoir plus de mal à le retenir en 2021, et surtout lors du prochain mercato estival. Alors que le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient loin d'avoir tiré un trait sur Eduardo Camavinga, un autre cador européen serait également dans la danse.

Conte également dans le coup pour Eduardo Camavinga ?