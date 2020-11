Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane aurait quasiment acté son départ !

Publié le 12 novembre 2020 à 10h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos serait aujourd'hui bien plus proche d'un départ que d'une prolongation de contrat au Real Madrid.

L'avenir de Sergio Ramos est un sujet brûlant du côté du Real Madrid. Et pour cause, le contrat du capitaine merengue prend fin en prochain et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé son bail. La menace d'un départ de l'international espagnol est donc bel et bien réelle puisque dès le 1er janvier prochain, il sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et alors que les négociations pour une prolongation de contrat semblent au point mort entre les deux parties, Sergio Ramos serait aujourd'hui bien plus proche d'un départ du Real Madrid.

Le départ de Sergio Ramos acté à 80% ?