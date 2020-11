Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sous pression avec Di Maria ?

Publié le 12 novembre 2020 à 8h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a tapé dans l’œil d’un cador étranger.

On parle énormément de l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé, mais la situation d’Angel Di Maria est beaucoup plus urgente ! L’Argentin du Paris Saint-Germain est en effet en fin de contrat et récemment, il a lancé un message clair à Leonardo, pour son avenir. « Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club ». La réponse du directeur sportif du PSG ne s’est pas faite attendre, puisqu’il a assuré que les discussions pour une prolongation de Di Maria auraient débuté, tout comme pour Neymar et Kylian Mbappé.

L’Inter rêve d’un gros coup avec Di Maria