Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait fait une offre colossale à une star du Real Madrid !

Publié le 13 novembre 2020 à 8h45 par A.M.

Toujours en quête du successeur de Thiago Silva, le PSG serait disposé à faire une offre très importante pour convaincre Sergio Ramos de rejoindre le club parisien.

Plus le temps passe plus le cas Sergio Ramos devient un sujet sensible au Real Madrid. Et pour cause, le contrat du défenseur espagnol prend fin en juin et comme il n'a toujours pas prolongé, il sera en droit à partir du 1er janvier de négocier avec le club de son choix afin de s'engager librement en vue de la saison prochaine. Et bien évidemment, la perspective d'attirer un joueur de cette dimension sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert ne laisse pas indifférentes de nombreuses formations, à l'image du PSG.

Al-Khelaïfi laisse carte blanche à Ramos !