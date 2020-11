Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’incroyable punchline d’Havertz sur son été agité !

Publié le 13 novembre 2020 à 7h30 par A.C.

Kai Havertz, grand talent de la sélection allemande, a expliqué pourquoi il a choisi de rejoindre Chelsea plutôt que le Real Madrid ou encore le Bayern Munich.

Pour la plupart des observateurs il est la nouvelle grande star du football allemand. Ce n’est donc pas un hasard si, à seulement 21 ans, il a déchainé les passions lors du dernier mercato. Un grand nombre de club l’auraient en effet approché... et pas des moindres ! Ce serait en effet le cas du Real Madrid, mais également du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain ou encore de Liverpool. Finalement, Havertz a choisi de quitter le Bayer Leverkusen pour rejoindre Chelsea et son compatriote Timo Werner, pour près de 80M€.

« Un titre avec Chelsea vaut plus »