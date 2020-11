Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l'avenir de Neymar !

Publié le 13 novembre 2020 à 9h15 par A.M.

Depuis quelques jours, la tendance est clairement à une prolongation de Neymar qui semble plus épanoui que jamais au PSG. Et pourtant, la presse catalane vient à nouveau mettre son grain de sel dans ce dossier.

Arrivé en grande pompe durant l'été 2017 pour 222M€, Neymar connaît un passage au PSG assez tumultueux. Et pour cause, après deux graves blessures au pied qui lui ont fait raté les rendez-vous décisifs en Ligue des Champions, le Brésilien avait décidé de quitter Paris durant l'été 2019 afin de retourner au FC Barcelone, club qu'il avait quitté deux ans plus tôt. Mais depuis, tout a changé. Le PSG a atteint la finale de la C1 au mois d'août, pendant que le Barça se morfond et traverse une crise institutionnelle mais également économique, au point de pousser Lionel Messi à réclamer son départ. C'est ainsi que comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Neymar n'a jamais été aussi heureux à Paris, tandis qu' ESPN assure de son côté que les discussions pour une prolongation de contrat sont très bien engagées.

Neymar prêt à forcer son départ du PSG ?