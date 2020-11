Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Juventus, PSG… Que doit faire Cristiano Ronaldo pour son avenir ?

Publié le 13 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Depuis quelques jours, l’avenir de Cristiano Ronaldo anime le marché des transferts. Que doit alors faire la star de la Juventus ?

Arrivé en 2018 à la Juventus, Cristiano Ronaldo avait choisi de relever un nouveau challenge. Quittant son confort au Real Madrid, le Portugais n’aura pas mis longtemps avant de se montrer en réussite de l’autre côté des Alpes. Depuis son arrivée, le quintuple Ballon d’Or ne cesse d’impressionner, confirmant un peu qu’il est toujours, avec Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Toutefois, cette belle histoire pourrait prendre prochainement fin. Si Cristiano Ronaldo dispose encore d’un an de contrat avec la Juventus, un départ fait de plus en plus parler. Et si la star lusitanienne venait à faire ses valises, elle ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau club et ce malgré ses 35 ans.

Cristiano Ronaldo est encore courtisé !

Si les années passent pour Cristiano Ronaldo, il pourrait avoir encore quelques belles saisons devant lui. Et le talent du Portugais intéresse toujours. Ce serait notamment le cas du PSG. Comme depuis le rachat par les Qataris, le club de la capitale est annoncé parmi les prétendants du joueur de la Juventus. Et ces derniers jours, le feuilleton envoyant Cristiano Ronaldo au PSG est reparti de plus belle. Avec le possible départ de Kylian Mbappé, Leonardo pourrait donc se tourner vers CR7 pour pallier cette perte. A moins que le quintuple Ballon d’Or ne se tourne vers une autre destination. Un retour à Manchester United ou au Real Madrid pourrait notamment faire parler, tout comme une arrivée vers une destination plus exotique ou aux Etats-Unis.



Alors, que doit faire Cristiano Ronaldo pour son avenir ?