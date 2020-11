Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du dossier Sergio Ramos bientôt connue ?

Publié le 13 novembre 2020 à 16h45 par La rédaction mis à jour le 13 novembre 2020 à 17h23

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos tarde à prolonger au Real Madrid. Courtisé notamment par le PSG, le capitaine madrilène devrait rencontrer son président pour discuter de son avenir.

Le Real Madrid risque de perdre un de ses cadres. Taulier défensif de Zinédine Zidane, Sergio Ramos est également le capitaine madrilène depuis de nombreuses saisons. Arrivé en 2005, le défenseur central a même récemment fêté son 100e but sous le maillot merengue. Mais l'histoire commune pourrait se terminer cette saison. En fin de contrat, Sergio Ramos tarde à prolonger. La faute à un désaccord sur la durée du nouveau bail. L'international pourrait donc partir librement l'été prochain, avec le luxe de pouvoir choisir son prochain club dès le 1er janvier. D'autant que le double meilleur défenseur de l'année UEFA est courtisé par de grands clubs européens.

Avenir scellé lundi ?