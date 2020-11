Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme obstacle se dresse pour le départ de Thauvin !

Publié le 13 novembre 2020 à 16h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin sait qu'il devrait être convoité grâce à son statut de joueur libre. Malgré tout, le joueur de l'OM se montre encore trop gourmand sur le plan salarial.

L'été prochain, une vague de départs libres devrait intervenir. Et pour cause, la crise du Covid-19 rend certaines prolongations difficiles à boucler d'un point de vue salarial tandis que de nombreux clubs se pencheront sur le marché des joueurs libres avec attention compte tenu de la baisse des revenus. A ce petit jeu, Florian Thauvin devrait être suivi dans les prochaines semaines. Libre en fin de saison, l'ailier français n'a toujours pas prolongé son contrat à l'OM et sera autorisé à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain en vue d'une arrivée libre pour la saison prochaine. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'AC Milan est très chaud sur ce dossier.

Thauvin réclame 5M€ par an