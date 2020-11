Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a un plan précis pour recruter Memphis Depay !

Publié le 13 novembre 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait recruter Memphis Depay dès cet hiver, le club catalan aurait déjà trouvé le moyen de dégager les liquidités nécessaires pour l’accueillir dans son effectif.

En dépit du fait que Jean-Michel Aulas n’ait pas l’intention de voir Memphis Depay s’en aller cet hiver, à six mois du terme de son contrat à l’OL, le FC Barcelone n’abandonnerait pas l’idée de voir le Néerlandais rejoindre ses rangs en janvier prochain. Annoncé sur ses traces depuis l’été dernier et le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid, le Barça n’est pas parvenu à boucler sa venue tant désirée par Ronald Koeman faute de moyens financiers suffisants. Ainsi, le club catalan aurait logiquement la ferme intention que ce scénario ne se reproduise pas cet hiver, et il aurait ainsi d’ores et déjà tout planifié pour recruter Memphis Depay cet hiver.

Martin Braithwaite, la clef de voute du dossier Memphis Depay ?