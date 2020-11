Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay en rajoute une couche sur le Barça !

Publié le 13 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Régulièrement annoncé du côté du FC Barcelone, Memphis Depay a une nouvelle fois évoqué l'intérêt du club blaugrana.

Durant le mercato, Ronald Koeman, arrivé sur le banc du FC Barcelone durant le mois d'août, a rapidement identifié ses besoins. Ainsi, l'entraîneur néerlandais a réclamé un défenseur central et un avant-centre. Pour le second poste, le nom de Memphis Depay revenait régulièrement. Et pour cause, Ronald Koeman apprécie l'attaquant de l'OL dont il avait fait l'un de ses cadres avec la sélection batave. Toutefois, bien que son contrat à Lyon prenne fin en juin prochain, l'ancien joueur de Manchester United n'a pas bougé. Cependant, ce n'es peut-être que partie remise puisque l'intérêt du Barça serait toujours présent. Et après le match entre les Pays-Bas et l'Espagne (1-1), Memphis Depay a de nouveau évoqué son avenir.

«Le Barça est l'un des plus grands clubs»